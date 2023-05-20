«Разнеси его для Украины». «Предатель» Ломаченко может вернуть все

Несмотря на то, что проигранный Теофимо Лопесу поединок был крайне близким, Ломаченко пришлось ждать шанса вернуть пояса более двух лет. За это время двукратный олимпийский чемпион наколотил трехматчевую победную серию: в июне 2021-го досрочно одолел Масаеши Накатани, затем единогласным решением судей взял верх над Ричардом Комми, а в октябре прошлого года также решением перебил Джамейна Ортиса.
Титулы тем временем кочевали от одного владельца к другому. Американец гондурасского происхождения потерпел первое поражение от австралийца Джорджа Камбососа — младшего, который затем тоже испортил идеальный рекорд, дважды проиграв Дэвину Хейни… Именно религиозному таланту из Сан-Франциско с рекордом 29−0 и предстоит завтра отбиваться от атак Ломы.
«Это напоминает подготовку к моей первой Олимпиаде, — признавался Ломаченко на YouTube-канале Top Rank Boxing. — Я иду спать с мечтой, я просыпаюсь с ней… Я живу с этой мечтой. Мы усердно готовимся к бою, и это большая мотивация для меня. Я просто пытаюсь быть собой в ринге. Ты ничего не можешь предсказать, поскольку понимаешь, что во время поединка может произойти все что угодно. Но у нас есть стратегия на бой против Хейни, и мы попытаемся ее реализовать».
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Если Хейни позиционирует себя как глубоко верующий мусульманин, то Василий доносит до аудитории православные ценности. В его соцсетях часто появляются фотографии икон, отрывки из религиозных фильмов и цитаты из Библии — неудивительно, что с началом гонений на Украинскую православную церковь боксер призывал страну одуматься (например, выложил видео с митрополитом УПЦ Лонгином, обвинившим власти в разжигании войны с Богом) и намекал на то, что аналогичные беспорядки в Киево-Печерской лавре происходили при нацистах во время Великой Отечественной войны.
Спортивные заслуги Ломы быстро забылись. А свобода слова покинула чат: страница одной из соцсетей, где у Василия сейчас более двух миллионов подписчиков, теперь не открывается у украинских пользователей. Также одно из местных общественных движений включило Ломаченко, находящегося вместе с Александром Усиком в базе «Миротворца», в реестр государственных изменников.
А ведь были еще отсутствие критики в адрес России, фотография с чемпионом UFC Исламом Махачевым, ролик с российским спецназом, флаг в цветах родного Белгород-Днестровского на одном из поединков (вместо «жовто-блакитного», что взбесило многих, включая Владимира Кличко), съемки в русском православном фильме и «возмутительное» утверждение, что русские, украинцы и белорусы являются единым народом… Один из самых техничных боксеров современности остается одним из самых обсуждаемых представителей мира единоборств.
Василий Ломаченко | Источник: соцсети
Очевидно, что немало соотечественников поддерживает Лому. Однако многочисленные комментарии под публикациями Хейни с призывами украинцев победить Василия говорят о многом:
- «Вперед, чемпион! Украина с тобой»;
- «Мы, украинцы, поддерживаем тебя. Покажи лучшие качества. И удачи»;
- «Дэвин, 90% украинцев с тобой. Разнеси любителя “русского мира” и закончи бой нокаутом»;
- «Весь украинский народ желает тебе победы. Хотим увидеть, как ты выбьешь всех бесов из головы пророссийского Василия»;
- «Прикончи Лому для нас».
Главное, чтобы в преддверии долгожданного «титульника» сам Ломаченко мог закрыть глаза на фанатский хейт и не сбивать настрой.
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И дело тут вовсе не в негативном информационном фоне вокруг 35-летнего украинца. Небитый американец с прозвищем «Мечта» излучает уверенность в успехе. Он быстрее, моложе на 11 лет и заметно крупнее Ломаченко (Дэвину даже пришлось раздеться на взвешивании, чтобы уложиться в лимит легкой весовой категории). В росте преимущество небольшое — всего три сантиметра, зато разница в размахе рук — 14 см. И это действительно проблема для Василия.
А еще жаждущий большей славы юноша врубил на полную трешток:
«Ломаченко — умелый боец, но я попросту лучше. По-моему, он любитель, который никогда не дрался с кем-то вроде меня. С тем, кому все равно, что он делал в любителях. В выходные я собираюсь переехать его. Что бы он ни принес на бойцовское шоу, этого будет недостаточно — сделаю так, чтобы он выглядел заурядно. Я покончу с ним, положу конец его карьере. Я поставлю Ломаченко в неловкое положение, и после этого он просто не будет прежним. Я закрою его главу… Так давно хотел этого боя, и наконец-то он состоится. Шах и мат».
Вдобавок чемпион обвинил Василия в грязном ведении боя, чем изрядно удивил повидавшего многое оппонента.
Дэвин Хейни | Источник: соцсети
Как следствие, многие не верят в Ломаченко. То, что украинец за свою карьеру становился чемпионом мира в трех весовых категориях (полулегком, втором полулегком и легком весах), для экспертов не аргумент — внимание большинства болельщиков сосредоточено на самом молодом абсолютном чемпионе мира. Однако не стоит забывать о куда большем опыте Ломаченко в схватках подобного статуса и колоссальной ответственности молодого проспекта. Ведь впервые проиграв, он быстро потеряется в тени новых звезд.
На это указывает и Лома, который предостерегает Хейни от поражения, а сам излучает чемпионскую уверенность и иронизирует над прогнозами:
«На Хейни оказывается больше давления, чем на меня. Я аутсайдер, старый боксер… Я уже проиграл».
- Когда: воскресенье, после 6:00 по Москве;
- Где: арена MGM Grand Garden, Лас-Вегас (США);
- Где смотреть: легальной трансляции боя в России не будет (права на показ вечера бокса принадлежат ESPN+). Ссылки на бой можно найти в боксерских ВК-пабликах и тематических Telegram-каналах;
- Коэффициенты: 1.4 на Хейни при 3.1 на Ломаченко.