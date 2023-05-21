Ломаченко не сдержал слез после поражения
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский боксер Василий Ломаченко расплакался за пределами ринга после поражения в поединке с абсолютным чемпионом мира из США Дэвином Хейни.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский боксер Василий Ломаченко расплакался за пределами ринга после поражения в поединке с абсолютным чемпионом мира из США Дэвином Хейни.
Бой прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Представитель США успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.
«Я не могу говорить об этом сейчас. Это просто не самый комфортный момент для меня. Спасибо всем, кто пришел», — сказал Ломаченко на ринге, отвечая после боя на вопрос о том, была ли украдена его мечта.
Позднее Ломаченко уже за пределами ринга не смог сдержать слез. Момент попал на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Top Rank Boxing.
Ломаченко 35 лет, в активе украинца 17 побед (11 нокаутом) при трех поражениях. Он является двукратным победителем Олимпиады и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях.