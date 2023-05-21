Американские судьи «обокрали» украинского боксера. Публика в США освистала местного чемпиона и поддержала Ломаченко

Василий Ломаченко — великий украинский боксер и один из сильнейших в своем поколении на планете. Сегодня, в свои 35, он уже в статусе ветерана провел, возможно, важнейший бой в карьере. На только что прошедшем в Лас-Вегасе вечере бокса Ломаченко подрался с 24-летним американским чемпионом Девином Хейни. На кону стояли все четыре пояса, которые до сегодняшнего дня принадлежали легковесу из США.

Василий Ломаченко добился феноменальных успехов еще в любителях. На его счету две победы в Олимпийских играх и столько же на чемпионатах мира. В профи украинец сразу же перешел в статусе звезды, потому ему был уготован короткий путь к большим титулам. Уже в третьем бою (это случилось в 2014 году) Ломаченко удалось завоевать первый титул чемпиона в профи — пояс WBO в полулегком весе. Довольно быстро Василий поднялся во второй полулегкий вес и продолжил побеждать уже там. В 2016-м он стал первым в истории, кому всего за семь боев в профи удалось выиграть пояса в разных дивизионах.

В мае 2018-го Ломаченко установил еще один рекорд подобного рода, став чемпионом мира в третьем для себя дивизионе за 12 поединков. Так Василий начал выступать в легком весе, и именно в этом дивизионе он поставил себе главную карьерную цель — стать абсолютным чемпионом (собрать все четыре значимых титула — WBC, WBO, WBA и IBF). При этом, перейдя в легкий вес, Ломаченко стал добиваться побед с большим трудом. Василий выигрывал за счет скорости и феноменальной защиты, но часто проигрывал эпизоды в боях из-за недостатка в физической мощи.

К 2020 году Ломаченко собрал пояса WBA, WBO и WBC. Для полного набора не хватало только ремня от IBF, который принадлежал Теофимо Лопесу. Этот американец был, пожалуй, второй главной звездой легкого веса на тот момент. Лопес был моложе и значительно крупнее Ломаченко, при этом был хорошо оснащен технически. А еще Теофимо на протяжении долгих месяцев применял в отношении украинца и его семьи трешток. В один момент у Василия появилась отличная возможность — одной победой не только завоевать титул абсолютного чемпиона, но и проучить дерзкого соперника.

В октябре 2020-го Ломаченко и Лопес встретились в ринге. Ломаченко сделал ставку на скорость и технику, а Лопес — на физическую мощь. По окончании боя было сложно определить, кто выглядел лучше, но судьи увидели победу Теофимо. После поражения Лопесу Ломаченко взял перерыв на год. Теофимо в это время неожиданно проиграл все пояса в следующем же бою австралийцу Джорджу Камбососу. А тот в свою очередь уступил звание «абсолюта» совсем юному Девину Хейни.

На момент боя с Ломаченко Хейни успел набрать рекорд 29−0 в профи (15 побед нокаутом). Эксперты ставили Девина уверенным фаворитом поединка с украинцем: на его успех принимали ставку с коэффициентом 1.55, а выигрыш Василия оценивали котировками в 3.00. Такой расклад был обусловлен в первую очередь преимуществом Хейни в габаритах и его молодостью. К тому же американец прекрасно оснащен в плане навыков.

Поединок Ломаченко и Хейни в итоге продлился все 12 раундов и получился гораздо более упорным, чем ожидало большинство экспертов. На самом деле, большую часть боя даже казалось, что преимущество за украинцем. Василий превзошел соперника по чистым попаданиям, да и вообще смотрелся более активно на протяжении почти всех 12 раундов. Тем не менее, судьи в Лас-Вегасе отдали победу местному боксеру с очень близким счетом (116:112 и дважды 115:113). Решение однозначно спорное, и даже публика на арене не хотела его принимать. Американцы, заполнившие трибуны, освистывали своего боксера несколько минут после окончания боя.

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