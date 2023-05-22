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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring. Головкин на вершине

Журнал The Ring опубликовал новый рейтинг боксеров среднего веса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Top Rank

На вершине списка по-прежнему находится бывший чемпион мира из Казахстана, Геннадий Головкин. Второе место в актуальном рейтинге занял Жанибек Алимханулы, текущий чемпион мира по версии WBO. Третье место также занял представитель Казахстана — Мейирим Нурсултанов, обладатель пояса WBO International, который удержал восьмую позицию.

Список десяти лучших средневесов по версии The Ring выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
3. Хайме Мунгия (Мексика)
4. Карлос Адамес (Доминиканская Республика)
5. Лиам Смит (Великобритания)
6. Сергей Деревянченко (Украина)
7. Эрисланди Лара (Куба)
8. Мейирим Нурсултанов (Казахстан)
9. Феликс Кэш (Великобритания)
10. Крис Юбенк-младший (Великобритания).

Отметим, что Алимханулы успешно защитил свой пояс 14 мая, победив Стивена Батлера из Канады нокаутом.

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