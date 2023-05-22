Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring. Головкин на вершине

На вершине списка по-прежнему находится бывший чемпион мира из Казахстана, Геннадий Головкин. Второе место в актуальном рейтинге занял Жанибек Алимханулы, текущий чемпион мира по версии WBO. Третье место также занял представитель Казахстана — Мейирим Нурсултанов, обладатель пояса WBO International, который удержал восьмую позицию.