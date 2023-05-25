Российский боксер Бетербиев проведет титульный бой против Каллума Смита

Бой состоится в канадском Квебеке. Смит стал обязательным претендентом на титул решением Всемирного боксерского совета (WBC), который ранее в мае отказался санкционировать бой Бетербиева против россиянина Дмитрия Бивола из-за ситуации на Украине.
«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал Бетербиев.
Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На счету 38-летнего россиянина 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге, все они одержаны нокаутом. На счету 33-летнего Смита 29 побед (21 — нокаутом) при одном поражении — от мексиканца Сауля Альвареса в 2020 году.