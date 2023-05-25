Российский боксер Бетербиев проведет титульный бой против Каллума Смита

Бой состоится в канадском Квебеке. Смит стал обязательным претендентом на титул решением Всемирного боксерского совета (WBC), который ранее в мае отказался санкционировать бой Бетербиева против россиянина Дмитрия Бивола из-за ситуации на Украине.

«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса. Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал Бетербиев.