Мастер спорта сравнил бокс с кулачными боями

Спортсмен отметил, что в поединках на голых кулаках у него появилась возможность зарабатывать. «Точных цифр не назову, но на жизнь хватает. Особенно с учетом бонусов за зрелищные бои. Я их часто получаю», — заявил Ионов.

Он также отметил, что, по сравнению с боксом, в кулачных боях выступать легче. «В боксе за те же деньги придется биться раундов 8−10, а тут 3 раунда по две минуты. В кулачных боях легче отправить человека в нокаут, но и упасть самому риск выше», — добавил спортсмен.