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1 июня, источник: ТАСС

Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Ранее о выходе из IBA заявила Федерация бокса США.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 июня. Федерация бокса Швейцарии покинула состав Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Федерации бокса Швейцарии.

«Совет Федерации бокса Швейцарии принял решение немедленно выйти из IBA и присоединиться к World Boxing. Это решение вступает в силу немедленно, но подлежит последующему утверждению собранием делегатов. Причиной этого является заявление Международного олимпийского комитета (МОК — прим. ТАСС) о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Играх 2024 года в Париже, включая квалификационные соревнования. Еще одной причиной этого являются массовые обвинения в коррупции и нарушениях этики», — говорится в заявлении.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако несколько предъявляемых требований до сих пор остаются не выполненными. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

5 октября IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальной символикой. В связи с этим об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации бокса Великобритании, США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии, Чехии, Канады и Украины.

26 апреля о выходе из состава IBA и подаче заявки на членство в World Boxing объявила Федерация бокса США.

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