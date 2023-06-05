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5 июня, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин узнал свое место в рейтинге боксеров P4P от BoxRec

Портал BoxRec представил обновленный рейтинг лучших боксеров, независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Геннадий Головкин располагается в рейтинге на пятом месте. Кроме того, после прошедшего месяца произошли некоторые изменения в первой десятке. Девин Хэйни, абсолютный чемпион мира в легком весе с рекордом 30 побед и 15 нокаутов, внезапно занял восьмое место, благодаря своей спорной победе над украинской звездой Василием Ломаченко.

Также в топ-10 вошли обладатель титула WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогре с рекордом 28 побед и 24 нокаутов, а также обладатель зеленого пояса во втором наилегчайшем весе Хуан Франсиско Эстрада с рекордом 44 побед и 28 нокаутов.

Напомним, что казахстанец последний раз выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу, которые лидирует в рейтинге. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Дмитрий Бивол (Россия);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Наоя Иноуэ (Япония);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Джервонта Дэвис (США);
7. Шакур Стивенсон (США);
8. Девин Хэйни (США);
9. Реджис Прогре (США);
10. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика).

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