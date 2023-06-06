Усик: Не согласился бы на бой с российским боксёром

«Бой с российским боксёром? Сейчас я этого не представляю. Я и сам бы этого не хотел. Я не согласился бы на ни какой бой с представителем России. Вообще-то я даже не думаю об этом. Там не с кем боксировать», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Koloseum.