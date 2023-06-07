МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Как отмечается в релизе, решение исполкома МОК основано на отчете по ситуации с IBA, предоставленном 2 июня. В нем указано, что IBA не выполнила необходимые условия для восстановления членства, поставленные МОК в декабре 2021 года. При этом исполком МОК рекомендует сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже в интересах боксеров и самого вида спорта. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

Ранее МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Портал Inside the Games информировал, что президент IBA Кремлев 11 декабря на глобальном боксерском форуме в Абу-Даби сообщил о намерении возобновить спонсорское соглашение с российской компанией. Рейтер со ссылкой на отчет IBA сообщал, что срок действия договора о спонсорстве с «Газпромом» истек 31 декабря 2022 года и не продлевался.