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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сессии МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, сообщается на сайте МОК.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в релизе, решение исполкома МОК основано на отчете по ситуации с IBA, предоставленном 2 июня. В нем указано, что IBA не выполнила необходимые условия для восстановления членства, поставленные МОК в декабре 2021 года. При этом исполком МОК рекомендует сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже в интересах боксеров и самого вида спорта. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

Ранее МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Портал Inside the Games информировал, что президент IBA Кремлев 11 декабря на глобальном боксерском форуме в Абу-Даби сообщил о намерении возобновить спонсорское соглашение с российской компанией. Рейтер со ссылкой на отчет IBA сообщал, что срок действия договора о спонсорстве с «Газпромом» истек 31 декабря 2022 года и не продлевался.

В 2019 году МОК приостановил членство IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года Кремлев заявил, что IBA погасила все долги благодаря спонсорам. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не был включен в предварительную программу Олимпиады-2028.

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