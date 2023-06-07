Фредди Роуч назвал лучшего боксёра мира

Им оказался непобеждённый чемпион в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39−0, 30 KO).

«Я считаю Кроуфорда лучшим. Это очень хороший боец. Спенса ждёт непростой вечер, им обоим будет нелегко. Это два высококлассных бойца, и я не могу дождаться их поединка. Мне нравится, когда дерутся лучшие, вот что нужно боксу», — сказал Роуч в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Spors.