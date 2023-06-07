Фредди Роуч назвал лучшего боксёра мира
Звёздный американский тренер Фредди Роуч назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира на данный момент.
Звёздный американский тренер Фредди Роуч назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира на данный момент.
Им оказался непобеждённый чемпион в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39−0, 30 KO).
«Я считаю Кроуфорда лучшим. Это очень хороший боец. Спенса ждёт непростой вечер, им обоим будет нелегко. Это два высококлассных бойца, и я не могу дождаться их поединка. Мне нравится, когда дерутся лучшие, вот что нужно боксу», — сказал Роуч в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Spors.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.