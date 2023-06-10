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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионка мира по боксу появилась на взвешивании топлес

Скандальный эпизод произошёл во время официальной процедуры взвешивания в преддверии боксёрского вечера от промоушена Matchroom в Лондоне (Великобритания).

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Чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Чернека Джонсон (15−1, 6 KO), готовящаяся провести защиту против британки Элли Скотни (6−0, 0 KO), появилась на взвешивании топлес. Тело спортсменки было покрыто белой краской, имитировавшей топ.

В главном бою шоу от Matchroom чемпион IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) британец Санни Эдвардс (19−0, 4 KO) проведёт защиту против чилийца Андреса Кампоса (15−0, 4 KO).

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