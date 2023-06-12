Бивол отреагировал на угрозы не делать бой с Бетербиевым из-за российского гражданства
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол отреагировал на угрозы промоутера Боба Арума не организовывать титульный бой против россиянина Артура Бетербиева.
Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол отреагировал на угрозы промоутера Боба Арума не организовывать титульный бой против россиянина Артура Бетербиева.
Ранее Арум заявил, что не будет делать бои для Бивола из-за его российского гражданства.
«Меня это не волнует вообще! Честно говоря, это выглядит смешно! Потому что Бетербиев — тоже россиянин. Почему ему разрешают драться, а мне — нет? Хорошо, он живет в Канаде. А я родился в Киргизии, и что? Если ты родился в Киргизии, ты — гражданин Киргизии. В любой момент я могу приехать туда и сделать паспорт. Еще я провел много времени в США. В прошлом году я был в России меньше четырех месяцев. Это не та проблема, из-за которой бой может не состояться», — заявил Бивол в интервью ютуб-каналу Boxing News.
Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Артура Бетербиева 19 выигрышей нокаутом в 19 поединках.