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19:33 (мск), источник: Sport24

Бивол отреагировал на угрозы не делать бой с Бетербиевым из-за российского гражданства

Непобежденный российский боксер Дмитрий Бивол отреагировал на угрозы промоутера Боба Арума не организовывать титульный бой против россиянина Артура Бетербиева.

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Ранее Арум заявил, что не будет делать бои для Бивола из-за его российского гражданства.

«Меня это не волнует вообще! Честно говоря, это выглядит смешно! Потому что Бетербиев — тоже россиянин. Почему ему разрешают драться, а мне — нет? Хорошо, он живет в Канаде. А я родился в Киргизии, и что? Если ты родился в Киргизии, ты — гражданин Киргизии. В любой момент я могу приехать туда и сделать паспорт. Еще я провел много времени в США. В прошлом году я был в России меньше четырех месяцев. Это не та проблема, из-за которой бой может не состояться», — заявил Бивол в интервью ютуб-каналу Boxing News.

Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Артура Бетербиева 19 выигрышей нокаутом в 19 поединках.

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