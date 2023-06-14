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14 июня, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин утратил все титулы чемпиона мира

Международная боксерская организация объявила (IBO), что казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) освободил чемпионский титул по версии этой организации, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Это был последний пояс, которым владел 41-летний GGG.

В связи с этим президент IBO Эд Левин сделал следующее заявление:

«С большой гордостью и некоторой грустью мы объявляем, что GGG ​​официально отказался от титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе.

Титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе теперь вакантен. Он будет передан следующему обладателю титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе и всем будущим чемпионам мира в этом дивизионе».

Геннадий Головкин обладал титулом IBO на протяжении более 12 лет. Он завоевал этот пояс 9 декабря 2011 года после победы над Лахуаном Саймоном. Но формально он лишился титула после поражения от Сауля Канело Альвареса в сентябре 2018 года. Пояс не перешел к мексиканцу, так как он отказался оплатить санкционный взнос. Впоследствии, Головкин вернул себе вакантный пояс в 2019 году, одержав победу над украинцем Сергеем Деревянченко.
Ранее Головкин отказался от поясов WBA Super и IBF. Казахстанский ветеран более не является чемпионом мира.

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