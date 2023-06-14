Казахстанские боксеры сохранили позиции в топ-10 рейтинга The Ring

На вершине списка по-прежнему находится казахстанский ветеран Геннадий Головкин, отказавшийся от последнего титула. Второе место в актуальном рейтинге занял Жанибек Алимханулы, текущий чемпион мира по версии WBO. Еще один представитель Казахстана обладатель пояса WBO International Мейирим Нурсултанов поднялся на седьмое место.