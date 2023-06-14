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17:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК находится на грани исторической ошибки, заявил Кремлев

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) находится на грани совершения серьезной исторической ошибки для олимпийского движения, если организация лишит Международную ассоциацию бокса (IBA) признания, заявил президент IBA Умар Кремлев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком МОК 7 июня рекомендовал не возвращать признание IBA, так как ассоциация не выполнила необходимые условия, поставленные МОК в декабре 2021 года. При этом исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже в интересах боксеров и самого вида спорта. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

«Поспешность этой встречи поднимает вопросы о демократических процессах внутри организации, курирующей олимпийское движение. Судя по всему, администрация МОК намерена ограничить время, отведенное членам МОК для полного ознакомления со всеми соответствующими документами, в том числе с позицией IBA. Это вызывает озабоченность по поводу потенциальной предвзятости и манипуляции фактами, прозрачности и честности. IBA предприняла необходимые шаги для обжалования этой рекомендации в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — приводятся слова Кремлева в открытом письме, опубликованном на сайте IBA.

«Я должен подчеркнуть, что члены МОК находятся на грани совершения серьезной исторической ошибки для олимпийского движения. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, я хочу заверить вас, что IBA останется независимой и твердой в соблюдении правила 25 Олимпийской хартии, которое гарантирует автономию и независимость каждой международной федерации в управлении своим видом спорта. Мы не допустим, чтобы наша независимость была скомпрометирована, мы не допустим разделения внутри нашей организации», — сказал Кремлев.

По словам Кремлева, у IBA нет никаких проблем с МОК или олимпийским движением, но есть проблемы с некоторыми личностями, которые «пытаются разрушить бокс в погоне за личной выгодой и прячутся под костюмами и галстуками в своих воображаемых карманных корпорациях». Также президент IBA верит, что бокс сохранится в олимпийской программе в 2028 году.

В конце февраля Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA и подаче заявки на членство в World Boxing. Новую организацию собирались создать федерации стран, которые были недовольны допуском к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. По этой же причине ряд боксерских ассоциаций бойкотировали чемпионаты мира. В начале июня из состава IBA вышла Федерация бокса Швейцарии.

Ранее МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Портал Inside the Games информировал, что президент IBA Кремлев 11 декабря на глобальном боксерском форуме в Абу-Даби сообщил о намерении возобновить спонсорское соглашение с российской компанией. Рейтер со ссылкой на отчет IBA сообщал, что срок действия договора о спонсорстве с «Газпромом» истек 31 декабря 2022 года и не продлевался.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года Кремлев заявил, что IBA погасила все долги благодаря спонсорам. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не был включен в предварительную программу Олимпиады-2028.

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