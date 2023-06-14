Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Нидерланды
Хорватия
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Флорида
93
Футбол. Лига наций
15.06
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Все события
Фоторепортажи
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
23:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский боксер заявил о желании подраться с россиянами

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» заявил о желании подраться с россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Наверх
Источник: AP 2022

«Я хотел бы с ними обоими сразиться на самом деле. Поэтому с кем будет возможность подраться первым, с тем и буду боксировать», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что рассчитывает на оба поединка.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мбаппе высказался об уходе Месси из ПСЖ
«Вегас» обыграл «Флориду» и впервые завоевал Кубок Стэнли
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь