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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS зарегистрировал апелляцию Международной ассоциации бокса против МОК

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Международной ассоциации бокса (IBA) на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) отозвать признание организации, сообщается на сайте CAS.

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Источник: Reuters

Исполком МОК 7 июня рекомендовал сессии МОК не возвращать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, так как ассоциация не выполнила необходимые для этого условия, обозначенные МОК в декабре 2021 года. При этом исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже в интересах боксеров и самого вида спорта. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

«Вместе с апелляцией IBA подал срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока суд не вынесет решение. Началась арбитражная процедура. В настоящее время стороны обмениваются письменными материалами и формируется состав арбитражной комиссии. Председатель апелляционной арбитражной палаты или его заместитель издаст приказ о временных мерах в отношении просьбы о приостановлении исполнения оспариваемого решения не позднее 21 июня 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Портал Inside the Games информировал, что президент IBA Кремлев 11 декабря на глобальном боксерском форуме в Абу-Даби заявил о намерении возобновить спонсорское соглашение с российской компанией. Агентство Рейтер со ссылкой на отчет IBA сообщало, что срок действия договора о спонсорстве с «Газпромом» истек 31 декабря 2022 года и не продлевался.

В 2019 году МОК отозвал признание IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года Кремлев заявил, что IBA погасила все долги благодаря спонсорам. В июне 2022 года МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не был включен в предварительную программу Олимпиады-2028.

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