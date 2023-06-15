CAS зарегистрировал апелляцию Международной ассоциации бокса против МОК

Исполком МОК 7 июня рекомендовал сессии МОК не возвращать признание IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, так как ассоциация не выполнила необходимые для этого условия, обозначенные МОК в декабре 2021 года. При этом исполком МОК рекомендовал сессии комитета сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже в интересах боксеров и самого вида спорта. Внеочередная сессия МОК, посвященная данному вопросу, пройдет в онлайн-режиме 22 июня.

«Вместе с апелляцией IBA подал срочную просьбу о приостановлении исполнения рекомендации до тех пор, пока суд не вынесет решение. Началась арбитражная процедура. В настоящее время стороны обмениваются письменными материалами и формируется состав арбитражной комиссии. Председатель апелляционной арбитражной палаты или его заместитель издаст приказ о временных мерах в отношении просьбы о приостановлении исполнения оспариваемого решения не позднее 21 июня 2023 года», — говорится в заявлении.

Ранее МОК пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр 2024 года после того, как в СМИ появилась информация, что IBA продлила контракт с «Газпромом». Портал Inside the Games информировал, что президент IBA Кремлев 11 декабря на глобальном боксерском форуме в Абу-Даби заявил о намерении возобновить спонсорское соглашение с российской компанией. Агентство Рейтер со ссылкой на отчет IBA сообщало, что срок действия договора о спонсорстве с «Газпромом» истек 31 декабря 2022 года и не продлевался.