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09:17 (мск), источник: ТАСС

Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO

ТАСС, 18 июня. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим Цзю защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в австралийском Голд-Косте в воскресенье по московскому времени, он победил мексиканца Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде.

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Источник: AFP 2022

28-летний Цзю впервые защитил титул чемпиона мира WBO, который завоевал в марте этого года благодаря победе над американцем Тони Харрисоном техническим нокаутом в 9-м раунде. Цзю одержал 23-ю победу (17 нокаутом) при отсутствии поражений. Он с 2020 года занимает первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям.

Цзю, который родился в Австралии через два года после переезда в 1992 году родителей, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC), чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO, временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации, титул чемпиона стран Содружества, глобальный пояс WBO.

27-летний Окампо потерпел третье поражение при 35 победах (23 нокаутом). Мексиканец в 2018 году боксировал за титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 66,68 кг, проиграв американцу Эрролу Спенсу нокаутом в первом раунде. Также Окампо в 2022 году уступил американцу Себастьяну Фундоре решением судей в бою за пояс временного чемпиона мира WBC.

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