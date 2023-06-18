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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Костя Цзю оценил победу сына в поединке за 77 секунд

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил победу сына Тима в поединке за 77 секунд. Его слова приводит «Чемпионат».

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Источник: AFP 2022

Цзю-старший назвал эту победу шикарной. «Не без ошибок, конечно. Скажу пару вещей, когда с ним потом буду разговаривать. Но главное же итог. Взять себя в руки, убрать свою неконтролируемую агрессию, перевести ее в контроль», — добавил он.

В ночь на 18 июня Цзю-младший, представляющий Австралию, встретился с мексиканским боксером Карлосом Окампо в главном бою вечера на турнире в Бродбиче (Австралия). Австралиец нокаутировал соперника на второй минуте поединка и впервые защитил титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Тима Цзю 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения. В активе Окампо 35 побед и три поражения.

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