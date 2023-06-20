Стали известны планы сборной Казахстана по боксу
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов озвучил ближайшие планы национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов озвучил ближайшие планы национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«С 12-го по 26-е июня в Астане проводится учебно-тренировочный сбор. Члены сборной Казахстана собрались здесь для подготовки к турниру “Елорда Кубогі”. Эти соревнования, можно назвать отборочными для наших боксеров перед азиатскими Играми. Параллельно с этим турниром пройдут европейские Игры поэтому многие сборные не смогут приехать, но появятся боксеры из близких нам стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Таиланд, Япония. Этот турнир проходит ежегодно и на нем мы проверяем силы наших боксеров перед крупными стартами», — заявил Айтжанов в интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса.