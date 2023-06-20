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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны планы сборной Казахстана по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов озвучил ближайшие планы национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ДРС

«С 12-го по 26-е июня в Астане проводится учебно-тренировочный сбор. Члены сборной Казахстана собрались здесь для подготовки к турниру “Елорда Кубогі”. Эти соревнования, можно назвать отборочными для наших боксеров перед азиатскими Играми. Параллельно с этим турниром пройдут европейские Игры поэтому многие сборные не смогут приехать, но появятся боксеры из близких нам стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Таиланд, Япония. Этот турнир проходит ежегодно и на нем мы проверяем силы наших боксеров перед крупными стартами», — заявил Айтжанов в интервью пресс-службе Казахстанской федерации бокса.

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