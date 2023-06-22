МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе онлайн-сессии отказался возвращать признание Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. За это решение высказались 69 человек, против — 1, 10 участников голосования воздержались. Подобный вердикт был ожидаемым, поскольку ранее похожую рекомендацию выдал исполком МОК, а IBA не удалось оспорить данный вывод в спортивном арбитраже. В итоге международная ассоциация вторые летние Игры подряд будет отстранена от проведения олимпийского турнира. И теперь Томас Бах получил формальный повод обратить внимание на раскольническую организацию World Boxing, которая создана американцами из-за несогласия с допуском на турниры россиян.

IBA продемонстрировала полное неуважение к принципам международного спорта накануне Олимпиады-2024. Они показали непонимание того, что мы хотим от них увидеть. Чтобы защитить интересы спорта, мы решили дать IBA второй шанс. В 2019 году IBA не выполнила наши требования. За годы они практически ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию. В итоге мы пришли к мнению, что IBA не должна организовывать турнир по боксу на Олимпиаде в Париже. Кристоф де Кеппер Генеральный директор МОК

Жесткая позиция МОК в отношении международной федерации по одному из классических и рейтинговых олимпийских видов спорта не имеет аналогов в современной истории. И главное — претензии непрозрачны, так что у спортивной общественности нет ни малейшего шанса разобраться в обоснованности претензий к любительскому боксу. Ну, а нынешний наезд вообще выглядит как месть Умару Кремлеву за его позицию по вопросу антироссийских санкций. Международная ассоциация бокса — одна из немногих структур, которая позволяет россиянам выступать под собственным флагом. И это уже спровоцировало бойкот чемпионатов мира со стороны западных сборных.

Неконструктивная позиция

Конфликт между МОК и управляющей организацией любительского бокса начался задолго до нынешних геополитических потрясений и поначалу был связан с именем тайваньского авантюриста Ву Цзинво (у нас его иногда также называют Чинг-Куо Ву). Этот менеджер руководил международной федерацией 11 лет и доруководился до того, что фактически довел данную структуру до банкротства. При этом Ву умудрился поссориться не только с кредиторами, но и с Томасом Бахом, с которым конкурировал на выборах главы МОК в 2013 году. И мстительный немец при первом удобном случае поставил бывшего соперника на место.

Читайте также IBA указала на политизированность решения МОК о лишении признания

На Олимпиаде-2016 года разразился большой судейский скандал, сдобренный обвинениями в коррупции. Так в любительском боксе ранее случалось много раз, но теперь МОК не стал закрывать глаза на разборки, и дело покатилось к отставке Ву. Пытаясь спастись, тайванец намеревался назначить своим преемником украинца Владимира Кличко, но потерпел неудачу и в итоге отошел от дел. Как ни странно, это не остановило скандал вокруг федерации. Дальше ситуация ухудшалась, причем действия МОК только усугубляли кризис.

В 2018 году во главе любительского бокса оказался Рафур Рахимов — бизнесмен из Узбекистана с очень неоднозначной репутацией. Он находился в санкционном списке США, и МОК выступал против его избрания. В ответ Томас Бах и Ко отстранили федерацию от проведения олимпийского турнира и обрезали ей финансирование. Весной 2019-го Рахимов не выдержал давления и подал в отставку. Реакция олимпийских небожителей на данный демарш снова оказалась нелогичной — в июне 2019-го федерация была временно лишена признания — за то, что якобы «не выполнила требования со стороны МОК по вопросам управления финансов, судейства и этики».

В конце 2020-го многострадальную боксерскую организацию возглавил россиянин Умар Кремлев. Он погасил долги, провел реформу судейства, выстроил новую структуру, поменял команду менеджеров. Казалось бы, что еще нужно МОК? Как бы то ни было, олимпийский турнир в Токио в итоге проводили управленцы из Международной федерации гимнастики. Скорее всего, на них же будет возложена организация соревнований по боксу в Париже-2024. Вроде пока речи об исключении вида спорта из программы Игр не идет, хотя нынешний хаос, понятно, не выгоден никому.

Благие побуждения

Позиция МОК во всей этой истории странна и удивительна. Ведь судейские скандалы есть в огромном количестве видов спорта, особенно с субъективными правилами. И обвинениями в непрозрачности никого не удивить — чего стоят скандалы с федерацией тяжелой атлетики. И финансовые проблемы испытывают очень многие — начиная с World Athletics. Но дисквалифицирована при этом только IBA. И единственное разумное объяснение действий Томаса Баха — комитет добивается появления во главе этой организации «угодного руководителя». А нынешний, видимо, руководство МОК по каким-то причинам не устраивает.

Читайте также CAS зарегистрировал апелляцию Международной ассоциации бокса против МОК

Во всяком случае Кремлев получил очень жесткую отповедь, когда на днях отказался от политкорректной риторики и открыто обвинил олимпийских оппонентов том, что те «пытаются разрушить бокс в погоне за личной выгодой и прячутся под костюмами и галстуками в своих воображаемых карманных корпорациях». «Мы осуждаем угрожающие выражения, которые использует Кремлев. Подстрекательство к ненависти и уничижительной лексике в отношении лиц, работающих на МОК, неприемлемо. Обвинения в том, что они скрывают преступления, — абсолютная клевета», — говорилось в заявлении исполкома международного комитета.

Кроме того, нынешнему руководству IBA поставлены в вину «неправильные источники финансирования». «Исходя из бюджета на этот год и следующий, мы увидели, что их деньги по-прежнему поступают от “Газпрома”, что не соответствует новым рекомендациям МОК», — заявил гендиректор МОК Кристоф де Кеппер.

Все эти скандалы можно было бы считать чисто чиновничьими делами, если бы на них не накладывался тяжелейший геополитический фон. В отличие от других россиян, находящихся во главе международных федераций, Кремлев не стал складывать полномочия и заявлять о политической нейтральности. Наоборот — он убедил управляющие органы IBA отказаться от любых санкций в отношении россиян. В итоге на мужском и женском чемпионатах мира минувшей весной сборные России и Белоруссии выступали под собственными флагами, что спровоцировало бойкоты со стороны ряда западных стран.

Читайте также США объявили о прекращении членства в IBA и подаче заявки в World Boxing

В общей сложности на ЧМ из-за политики не поехали 19 стран, многие из которых входят в число законодателей мод любительского бокса. В ответ некоторые оппозиционные федерации получили временный бан. И конфликт дошел до той стадии, когда американцы и швейцарцы создали раскольническую организацию World Boxing и собрались проводить альтернативный чемпионат мира. Нынешнее решение МОК — на руку противникам Кремлева. Нет сомнений, что теперь они сами будут добиваться признания от Баха и переманивать на свою сторону другие страны. А это означает, что раскол любительского бокса приобретает глобальный масштаб.