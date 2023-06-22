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19:23 (мск), источник: ТАСС

IBA указала на политизированность решения МОК о лишении признания

В Международной ассоциации бокса считают, что данное решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 июня. Международная ассоциация бокса (IBA) считает политизированным решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении организации признания. Об этом в четверг сообщила пресс-служба IBA.

В четверг сессия МОК лишила IBA, президентом которой является россиянин Умар Кремлев, статуса признания.

«Действия МОК обусловлены политическими решениями, а не мнением спортивного сообщества, в том числе боксерского, и, главное, интересами спортсменов и тренеров. Решение противоречит основополагающим принципам олимпизма, закрепленным в Олимпийской хартии», — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что МОК избегал прямого общения с IBA, игнорируя прогресс организации и не реагируя на глобальные изменения, которые произошли за последние два года. IBA обратилась к президенту МОК Томасу Баху и членам организации с вопросом, почему Международный олимпийский комитет не оценил действия бывшего президента IBA У Цзин-Куо и не признал его ответственность за коррупцию. В заявлении IBA подчеркивается, что МОК не завершил расследование, связанное с публичным информированием и продажей медалей на Олимпийских играх.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

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