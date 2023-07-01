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08:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Объявлена дата боя абсолютных чемпионов мира по боксу Альвареса и Чарло

Абсолютные чемпионы мира по боксу Сауль Альварес и Джермелл Чарло проведут бой 30 сентября.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет поединок против американца Джермелла Чарло.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики опубликовал постер боя против представителя США в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская). Поединок запланирован на 30 сентября в Лас-Вегасе. О том, в какой весовой категории пройдет бой, мексиканец не сообщил.

Альваресу 32 года, у него в активе 59 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. Он является чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Чарло 33 года, он абсолютный чемпион мира в первом среднем весе. Американец одержал 35 побед, потерпел одно поражение и завершил один бой вничью.

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