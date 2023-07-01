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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен возможный соперник Геннадия Головкина

Легендарный казахстанский боксёр, бывший чемпион мира в средней и второй средней весовых категориях Геннадий Головкин свой следующий поединок может провести с Джоном Райдером.

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Источник: AP 2022

Менеджер Чарли Симс сообщил, что Головкину уже предложили вариант с этим поединком.

«Райдер хочет завершить карьеру так, чтобы его вспоминали как бойца, который стремился всегда драться с лучшими и не переживал за свою статистику. Поэтому он хочет драться с Головкиным, и Matchroom Boxing уже вышла на связь с представителями казахстанца. Даже если придётся драться в Казахстане, Джон не против», — приводит слова Симса Boxing Social.

Напомним, Джон Райдер в последнем бою проиграл Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей.

Головкин в сентябре прошлого года также встречался с Саулем Альваресом и проиграл единогласным решением судей.

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