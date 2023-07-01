Стал известен возможный соперник Геннадия Головкина
Легендарный казахстанский боксёр, бывший чемпион мира в средней и второй средней весовых категориях Геннадий Головкин свой следующий поединок может провести с Джоном Райдером.
Легендарный казахстанский боксёр, бывший чемпион мира в средней и второй средней весовых категориях Геннадий Головкин свой следующий поединок может провести с Джоном Райдером.
Менеджер Чарли Симс сообщил, что Головкину уже предложили вариант с этим поединком.
«Райдер хочет завершить карьеру так, чтобы его вспоминали как бойца, который стремился всегда драться с лучшими и не переживал за свою статистику. Поэтому он хочет драться с Головкиным, и Matchroom Boxing уже вышла на связь с представителями казахстанца. Даже если придётся драться в Казахстане, Джон не против», — приводит слова Симса Boxing Social.
Напомним, Джон Райдер в последнем бою проиграл Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей.
Головкин в сентябре прошлого года также встречался с Саулем Альваресом и проиграл единогласным решением судей.