Стал известен возможный соперник Геннадия Головкина

«Райдер хочет завершить карьеру так, чтобы его вспоминали как бойца, который стремился всегда драться с лучшими и не переживал за свою статистику. Поэтому он хочет драться с Головкиным, и Matchroom Boxing уже вышла на связь с представителями казахстанца. Даже если придётся драться в Казахстане, Джон не против», — приводит слова Симса Boxing Social.