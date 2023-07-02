Алимханулы бросил вызов новому обладателю чемпионского пояса Головкина

На появление нового чемпиона мира сразу же отреагировал казахстанец Жанибек Алимханулы, владеющий в этом дивизионе поясом WBO.

«Винченцо Гуалтьери, поздравляю с твоей победой. Добро пожаловать в мой клуб. Добро пожаловать в клуб чемпионов. Давай устроим бой. Чемпион мира WBO против чемпиона мира IBF!», — написал Алимханулы в соцсети.