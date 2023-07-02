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2 июля, источник: Vesti.kz

Алимханулы бросил вызов новому обладателю чемпионского пояса Головкина

Немецкий боксер Винченцо Гуалтьери стал чемпионом мира по версии IBF в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

Этим поясом ранее владел казахстанец Геннадий Головкин.

В поединке за вакантный титул Гуалтьери единогласным решением судей победил бразильца Эскиву Фалькао.

На появление нового чемпиона мира сразу же отреагировал казахстанец Жанибек Алимханулы, владеющий в этом дивизионе поясом WBO.

«Винченцо Гуалтьери, поздравляю с твоей победой. Добро пожаловать в мой клуб. Добро пожаловать в клуб чемпионов. Давай устроим бой. Чемпион мира WBO против чемпиона мира IBF!», — написал Алимханулы в соцсети.

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