«Горжусь, что родился на Сахалине» Как немецкий боксер после Олимпиады и тюрьмы вернулся в Россию ради кулачных боев

Источник: Кадр: TOP DOG / YouTube

Бытует мнение, что в кулачные бои приходят отчаявшиеся спортсмены, которые не смогли найти себя себя в других видах единоборств, однако немец Серж Михел, участвовавший в Олимпиаде-2016 и имеющий 18 боев в профессиональном боксе, в своем виде спорта вполне реализовался. Но настоящей его страстью были кулачные бои, и он сам вышел на контакт с российским промоушеном Top Dog. В дебютном бою ему пришлось драться с действующим чемпионом организации в среднем весе Наимом Давудовым, и поединок неожиданно для многих закончился в пятом раунде победой Михела техническим нокаутом. В разговоре с «Лентой.ру» боксер поделился впечатлениями от дебюта, рассказал о детстве на Сахалине и тюремных сроках в Германии, а также сравнил кулачные бои с профессиональным боксом.

«Я давний фанат кулачных боев»

— У вас огромный опыт в профессиональном и любительском боксе, вы выступали на Олимпиаде. Как вас занесло в кулачные бои?

Серж Михел: Захотелось попробовать чего-то нового. Я давний фанат Top Dog, раньше пристально следил за всеми турнирами, даже покупал платные трансляции. Мне нравился этот пацанский драйв: вышли раз на раз и поехали, настоящая уличная драка. В какой-то момент я решил, что тоже хочу в этом поучаствовать, и закинул ребятам свою анкету. 17 мая провел восьмираундовый профессиональный бой у себя в Германии, а спустя два дня мне написали из Top Dog. На подготовку было всего четыре недели, но решил, что не могу упустить такую возможность. Тем более в боксерском бою не получил серьезных травм, поэтому смог быстро вернуться к тренировкам.

— Поделитесь впечатлениями от поединка с Давудовым. Как вам уровень организации турнира и антураж?

К нам все очень уважительно относились, включая соперника. Встретили, поселили в гостиницу, тут вообще никаких вопросов. Что касается самого боя, то, возможно, это самая эмоциональная победа в моей карьере. Я выходил против пацана, у которого именно в кулачке пять побед и ни одного поражения, у меня же в этом виде спорта опыт был нулевым. Это было для меня настоящим вызовом. Сюда мы приехали вдвоем с отцом, я знал, что многие заранее отдают победу Наиму. Это все очень давило, после победы с плеч упал огромный груз. Я выходил на бой с немецким флагом, но публика меня не освистывала, был приятно этим удивлен. После боя фанаты фотографировались со мной, атмосфера — лучше не придумаешь.

Источник: Кадр: TOP DOG / YouTube

— Во время боя тренер Давудова кричал, чтобы он с вами не боксировал. Получилось ли у него выполнить эту установку?

Видимо, не до конца, раз он проиграл. Совет был дельным, такому опытному боксеру, как я, стоило навязать драку. В подобной ситуации боксировать глупо, тут нужно заводить бой в грязь, думаю, именно этого требовал тренер от Наима. Однако тот уже привык именно боксировать: работать технично, на дистанции. Я видел это в исполнении Давудова в предыдущих боях. В поединке со мной у него не получилось полностью перестроиться.

— Слышат ли бойцы подсказки из своего угла во время поединка, или спортсмену совершенно не до этого?

В моей ситуации это голос родного отца, который я услышу сквозь любой шум. Он уже 20 лет мне дает эти указания во время поединков, так что я привык. Где-то получается выполнить установку лучше, где-то хуже, но я всегда все слышу.

— Что более травмоопасно — кулачные бои или бокс?

В профессиональном боксе мы по 10−12 раундов бьем друг друга в десятиунцевых перчатках, все это время ты получаешь по башке. Мне кажется, травму головы в такой ситуации получить проще, ведь они чаще возникают именно от большого количества ударов, а не от какого-то конкретного попадания. Кулачные бои гораздо короче, а значит, и ударов меньше. Лично я не слышал о летальных исходах. Другое дело, что крови тут гораздо больше, кость бьет в кость, сечки возникают постоянно.

— Планируете выступать в кулачных боях дальше, или это была разовая акция?

Обязательно, мой менеджер уже общается с Top Dog, есть взаимный интерес продолжать. В боксе я уже больше 20 лет, эмоции к этому виду спорта у меня как-то подзатухли, а от кулачки меня сейчас прет. Появилось огромное желание тренироваться, брать новые высоты. Надеюсь, что следующий бой пройдет уже осенью.

— С кем есть желание подраться?

С удовольствием дам реванш Давудову, знаю таких ребят, как Сергей Калинин, Максим Федоров. Надо смотреть. Могу сказать, что не собираюсь ни от кого бегать, я за зрелище и классные поединки. Выбирать себе соперников не буду.

— Знаю, что бойцам по контракту нельзя разглашать размер гонораров в Top Dog. Но если сравнивать их с заработками в профессиональном боксе, где больше?

Я доволен гонораром за кулачный бой. Тут я провел пять раундов по две минуты, а в профессиональном боксе нужно провести 10−12 раундов по 3 минуты. По соотношению цена — количество сделанной работы мне все очень нравится. Могу сказать, что в разы больше за один бой в профессиональном боксе я не получал. Я просто не достиг уровня чемпионских боев, где гонорары действительно серьезные.

Источник: Кадр: TOP DOG / YouTube

«Опыт жизни в России помогает не сдаваться»

— Вы родились на Сахалине, как так вышло?

Мой дед по линии отца — немец, был военнопленным, провел 11 лет в лагерях и впоследствии оказался на Сахалине. Насколько знаю, ему нельзя было покидать остров, такое разрешение он получил только в конце 1980-х. Так что жизнь он обустраивал там: познакомился с бабушкой, у них родился мой отец, там же на свет появился и я. В СССР, а затем в России я прожил до шести лет и в апреле 1995-го мы переехали в Германию.

— Почему ваши родители решили вернуться на историческую родину?

В 1990-е годы жизнь на Сахалине, как и во всей России, была тяжелой. Плюс, как мне рассказывал отец, он был не то чтобы абсолютно законопослушным. Говорил, что не хотел загреметь за решетку и оставить жену одну с детьми, поэтому принял решение переехать.

— Остались ли у вас яркие воспоминания из детства в России?

Помню не очень много, но горжусь тем, что родился на Сахалине. Это место с суровым климатом закалило мой характер. Уверен, что опыт жизни в России помогает мне не сдаваться, работать на износ и не бояться принимать самые неожиданные вызовы.

— Боксом вы начали заниматься в России или уже в Германии?

В Германии. В 1998 году отец открыл здесь свой боксерский клуб, и я в возрасте 10 лет начал ходить туда вместе с ним. Поначалу воспринимал это как игру, а лет с 12 как-то оказался на ринге, мнения моего особо никто не спрашивал. До 15 лет я неоднократно становился чемпионом Баварии по своему возрасту, но никак не мог выиграть первенство юга Германии и квалифицироваться на чемпионат страны. С 15 до 20 лет у меня был сложный отрезок в жизни. Я забросил бокс, начались пьянки, гулянки, дискотеки, уличные драки.

«Тюрьма дала мне толчок вылезти из говна»

— Правда, что у вас было две судимости?

У меня их даже три. Суммарно я провел за решеткой больше двух лет, наказание отбывал за драки и воровство. Денег не было, мы с пацанами вскрывали магазины, тащили алкоголь и сигареты. Первый срок я получил в 16, меня отправили в тюрьму на полтора года. Никакого урока я тогда из этого не извлек, провел время на «малолетке» в кайф и практически сразу после освобождения загремел за решетку снова. Мне дали восемь месяцев, но в этот раз я полностью переосмыслил свою жизнь. У меня на воле осталась подруга с полугодовалым сыном, я не хотел, чтобы он рос без меня и называл какого-то чужого человека папой. Кроме того, меня впечатлили рассказы моего отца о его боксерских успехах. Я решил возобновить тренировки и вернуться в бокс. Начал заниматься прямо в тюрьме.

— В каких условиях вы тренировались?

Там была обычная качалка, на улице во время прогулок я делал пробежки, занимался на турнике и брусьях. Плюс смастерил себе самодельную грушу из матраса и ремней и стучал по ней. Там хватает времени, и не такое придумаешь. У меня была настолько сумасшедшая мотивация, что почти сразу после освобождения я поехал на чемпионат Баварии по взрослым мужикам, где все свои бои завершил досрочно. После этого мне наконец-то покорилось первенство юга Германии, а на чемпионате страны я взял бронзу. Абсолютно не горжусь своим криминальным прошлым, но понимаю, что тюрьма дала мне толчок — я поменял свою жизнь и вылез из говна, в котором находился. У каждого в жизни свой путь, у меня, к сожалению, он получился таким.

— Часто ли бывали в России после переезда в Германию?

Да, в Хабаровске я выиграл очень серьезный турнир Международной ассоциации бокса, за победу мне дали красивую хрустальную перчатку. У нас в Германии нет званий, но в России за победу мне бы присвоили мастера спорта международного класса. В 2012-м я боксировал в Москве, а в конце 2015-го проводил бой в Казани. Тогда я нокаутировал первого номера сборной России Георгия Кушиташвили прямо на глазах главного тренера команды Александра Лебзяка. Потом было еще два успешных поединка в Татарстане, а единственный бой в России я проиграл Эдуарду Якушеву, хотя там поединок был достаточно ярким и равным. Так что о России в плане бокса у меня очень хорошие воспоминания. Когда ехал в Москву на кулачный бой, думал об этом.

«Не думаю о профессиональном боксе»

— На Олимпиаде в Рио вы в первом раунде уступили эквадорцу Карлосу Мине. Мог ли тот бой сложиться удачнее, и какие цели на те Игры вы ставили перед собой?

Тот поединок получился равным. Мы за явным преимуществом выиграли по раунду, а еще один можно было отдать и мне, и ему. Думаю, тут сыграло роль место проведения Олимпиады, судьи оказались более лояльны к южноамериканцу. Если бы Игры проходили в Европе, возможно, дальше пошел бы я. Но ни в коем случае не оправдываю свое поражение предвзятым судейством, побеждать надо так, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Конечно, мечтал побороться за медаль, но я очень горд тем, что смог пройти сложнейшую квалификацию. За полгода я провел десять международных боев, девять из которых выиграл, а путевку на Игры завоевал в Баку.

— В этом году вы уже провели два поединка в профессиональном боксе. Планируете ли выходить на ринг еще?

Сейчас хочу с головой погрузиться в кулачные бои, мне дико понравилось. О профессиональном боксе пока не думаю, все мысли о титуле в Top Dog. Так что жду, как пройдут переговоры моего менеджера с промоушеном.

— В текущей международной обстановке вы решились на выступление в российском промоушене. Не было ли негатива от соотечественников?