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11 июля, источник: Vesti.kz

Бейбут Шуменов угодил в скандал: избил мужчину с ребенком на руках в ТРЦ в Астане

На фуд-корте крупного торгово-развлекательного центра в Астане произошла потасовка, во ходе которой один посетитель набросился с кулаками на другого с маленьким ребенком на руках, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.

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Источник: Showtime

Как отмечает телеграм-канал Kozachkov offside, одним из участников конфликта является казахстанский боксер-профессионал Бейбут Шуменов, который набросился на мужчину с ребенком в руках.

«Источник в столичной полиции сообщил, что 18 июня на пульт 102 поступил вызов из ТРЦ “Мега Силквей” в связи с конфликтом двух мужчин, устроивших кулачные бои прямо в одном из ресторанов. Причиной ссоры стала ссора детей на площадке, переросшая в драку. Из-за этого поругались отцы, что было дальше, попало на видео.

Прибывший патруль установил, что в драке участвовал бывший чемпион мира Бейбут Шуменов и житель Астаны. Последний, в силу очевидных обстоятельств, в поединке проиграл и получил телесные повреждения, его направили на судебно-медицинскую экспертизу. После этого материалы отписали участковому и, как я понял, он благополучно закрыл дело, не найдя в нем состава преступления. Хотя, по идее, должен был дождаться результатов экспертизы и на их основании принять решение, по какой статье возбуждаться — просто ли это хулиганство, либо что-то более серьезное, в зависимости от травм.

И вот после того, как видео появилось в интернете, дело все-таки зарегистрировали. Пока по хулиганке. Преступление средней тяжести, карается штрафом до 2 тысяч МРП, либо исправительными или общественными работами, ограничением или лишением свободы сроком до 2 лет. Но можно и примириться, тогда дело закроют по нереабилитирующим основаниям", — пишет источник.

Отмечается, что потерпевшие пожаловались на полицейских, которые спустили дело на тормозах якобы за отсутствием состава уголовного правонарушения.

«Проводится досудебное расследование по факту хулиганства, выясняются обстоятельства данного инцидента. Вместе с тем в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка. Иная информация разглашению не подлежит», — сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

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