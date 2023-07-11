Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Жальгирис В
Струга
00
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Зриньски
01
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британский боксер отказался выплатить миллион долларов Украине

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Менеджер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Тайсон Фьюри во время переговоров о поединке отверг предложение выплатить 1 миллион долларов Украине.

Наверх
Источник: Соцсети британца

Фьюри в декабре победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика. Бой сорвался, так как стороны не смогли договориться.

«Фьюри сказал Усику: “Ты и твоя команда достойны 30% гонорара”. Усик ответил на этот блеф: “Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах. Но есть одно условие. Ты должен заплатить миллион Украине. Это не пожертвование, не благотворительность, это мое условие. Тайсон не захотел платить Украине. И я никогда не назову вам причину. Потому что это разрушит его имидж навсегда”, — цитирует Красюка Boxing Social.

Британцу 34 года, он не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья). 36-летний Усик также остается непобежденным, у него 20 выигранных боев.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева поделилась откровенными кадрами с фотосессии в нижнем белье
'Мальчишника не будет': красавица-чемпионка — о свадьбе и тяжелой травме
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь