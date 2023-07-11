Британский боксер отказался выплатить миллион долларов Украине

Фьюри в декабре победил соотечественника Дерека Чисору и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После победы он вызвал на бой чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе Усика. Бой сорвался, так как стороны не смогли договориться.

«Фьюри сказал Усику: “Ты и твоя команда достойны 30% гонорара”. Усик ответил на этот блеф: “Я готов, давай распределим гонорар 70 на 30, дело не в деньгах. Но есть одно условие. Ты должен заплатить миллион Украине. Это не пожертвование, не благотворительность, это мое условие. Тайсон не захотел платить Украине. И я никогда не назову вам причину. Потому что это разрушит его имидж навсегда”, — цитирует Красюка Boxing Social.