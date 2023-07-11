«Нас ждёт ещё одна куча мусора». Фьюри и Нганну договорились о супербое!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fc2b9013c0908505&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239121&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока чемпион мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжёлом весе Александр Усик готовится к обязательной защите поясов против Даниэля Дюбуа, а Энтони Джошуа и Диллиан Уайт договорились о реванше, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри сумел обскакать всех четверых и заполучил денежный и одновременно проходной поединок. По сообщению журналиста ESPN Майка Коппингера, Цыганский король 28 октября встретится с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии. Правда, подробности поединка и его статус пока неизвестны.

Фрэнсис Нганну после ухода из UFC бросал вызовы всей верхушке боксёрской элиты супертяжёлого веса, притом что сам француз камерунского происхождения ни разу в профессиональном ринге не выступал. Многие, в том числе и Уайлдер, и Фьюри, на эти вызовы отвечали согласием, но, казалось, что это всего лишь ради пиара. Однако Цыганский король не был бы самым хитрым боксёром современности, если бы не попытался действительно выйти на подобный поединок. Чем это может грозить Тайсону? Да, пожалуй, ничем.

Президент WBC Маурисио Сулейман пока не дал ответ на вопрос, будет ли стоять на кону пояс Фьюри, но по большому счёту это и неважно. Шансов на то, что британец умудрится проиграть в таком поединке, будь то в выставочном или официальном, практически нет. Нганну — непрофессиональный боксёр, его техники хватало на то, чтобы цеплять своими размахайками в маленьких перчатках бойцов UFC и отправлять их в нокауты. Но в боксе эта техника вряд ли поможет Нганну. Фрэнсис вымахается за один-два раунда, в которых Тайсон будет вязать его в клинче и использовать свои грязные приёмчики. А дальше, учитывая, как Нганну сражается за кислород в поздних раундах в ММА, экс-чемпион UFC будет просто раздавлен. Фьюри будет просто порхать вокруг задыхающегося Нганну и издеваться над ним.

Да, у Фрэнсиса сокрушительной силы удар, от которого едва не отлетела голова у Алистара Оверима. Но, во-первых, этот удар ещё нужно донести, учитывая специфику бокса, другие перчатки и так далее. А во-вторых, Фьюри умеет держать удар. Уайлдер, у которого колотухи не слабее, чем у Нганну, так и не сумел финишировать британца за три боя.

Известный российский промоутер Камил Гаджиев также придерживается мнения о том, что для Фьюри предстоящий поединок будет лёгкой прогулкой.

«Я считаю, что у Нганну просто ноль шансов, если они будут драться по боксу. Ноль шансов. Не надо путать ударников в ММА с высокопрофессиональными боксёрами, а Фьюри — один из самых профессиональных боксёров в мире. Это вообще разные истории. Я бы сказал, разные весовые категории, но не путайте. Это разный класс. Крутой ударник Макгрегор в одну калитку проиграл Мейвезеру. Хотя Мейвезер был менее габаритный и мог закончить в любой момент», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался ещё жёстче по поводу предстоящего поединка.

«Только что слышал слова Фрэнка Уоррена, который объявил, что Тайсон Фьюри подерётся с Фрэнсисом Нганну. Нас ждёт ещё одна куча мусора под названием “кроссоверный бой”. Он говорит, что этот бой изменит весь бокс. Полная чушь. Я не люблю ругаться, но это какой-то понос слов», — заявил Фроч.

А вот промоутер Александра Усика был менее эмоционален, но заявил, что Фьюри нужно лишить пояса WBC.

«На самом деле он не нарушает никаких правил WBC, но со спортивной точки зрения, с точки зрения чистого бокса, он должен быть лишён титула», — сказал промоутер Александр Красюк.

Конечно, это всё размышления о том, что бой будет проходить со спортивной составляющей. Но ходят слухи, что Нганну и Фьюри всё же сойдутся в выставочном поединке. Тогда возникает вопрос: для чего всё этого? Для чего все эти громкие высказывания, трэш-ток? Для того чтобы выйти в ринг и провести шесть показательных раундов, в которых даже выкладываться не будут? Тогда стоит согласиться со словами Карла Фроча: это не спорт, а куча мусора. Фьюри, который колотит себя в грудь и называет всех трусами, выбирает в соперники дебютанта, в то время, когда от него все ждали совсем других боёв. Ничего, кроме разочарования, это не вызывает. А за Нганну нужно просто порадоваться: Фрэнсис-таки дошёл до тех баснословных денег, которых не получал в UFC, и передал привет Дане Уайту.