Девина Хейни арестовали за хранение оружия

Сообщается, что полиция обнаружила в его машине полуавтоматический пистолет, который находился под сиденьем водителя. Хейни не был за рулём, но машина зарегистрирована на него. Впоследствии Девина освободили под залог в размере $ 35 000. Слушания по его делу будут проходить в августе, Хейни обязан присутствовать на них. За незаконное ношение оружия в Калифорнии можно получить тюремное заключение сроком до одного года.