Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом «Полесье»

Соглашение рассчитано на один год, детали контракта не уточняются. Усик будет играть под 17-м номером.

«Полесье» в прошлом сезоне заняло первое место во втором по силе дивизионе и вышло в Украинскую премьер-лигу. Команду возглавляет Юрий Калитвинцев, который в сезоне-2016/17 вернул в Российскую премьер-лигу московское «Динамо».