Тренер Головкина: Жаль, что карьера Геннадия закончилась пшиком
Абель Санчес, тренер топового казахстанского боксера Геннадия Головкина, прокомментировал уход своего подопечного из профессионального спорта.
Абель Санчес, тренер топового казахстанского боксера Геннадия Головкина, прокомментировал уход своего подопечного из профессионального спорта.
Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей.
«Жаль, что карьера Геннадия закончилась без фанфар. Она закончилась обычным пшиком. Головкин просто отказался от всего. Это печально, потому что он великий боксер», — заявил Санчес в интервью K.O. Artists Sports.
Геннадий Головкин провел 45 боев в профессиональном боксе и одержал 42 победы.