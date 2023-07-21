Тренер Головкина: Жаль, что карьера Геннадия закончилась пшиком

Последний раз 41-летний Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей.

«Жаль, что карьера Геннадия закончилась без фанфар. Она закончилась обычным пшиком. Головкин просто отказался от всего. Это печально, потому что он великий боксер», — заявил Санчес в интервью K.O. Artists Sports.