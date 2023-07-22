Казахстанец жестко нокаутировал небитого чемпиона в историческом бою

Бой состоялся, 21 июля в Эдинбурге и завершился в третьем раунде, когда казахстанцу присудили победу техническим нокаутом. Заурбек впервые выступал в Шотландии.

Таким образом, Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а его соперник потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.