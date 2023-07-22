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22 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанец жестко нокаутировал небитого чемпиона в историческом бою

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (14−0, 10 KO) досрочно победил испанца Джона Картера (15−1−1, 7 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Бой состоялся, 21 июля в Эдинбурге и завершился в третьем раунде, когда казахстанцу присудили победу техническим нокаутом. Заурбек впервые выступал в Шотландии.

Таким образом, Заурбек одержал пятнадцатую победу в профессиональной карьере, а его соперник потерпел первое поражение в профи. Добавим, что Заурбек является чемпионом WBO European, а его соперник ранее выигрывал пояс EBU European Union, а также становился чемпионом Испании.

Напомним, что подготовкой казахстанца занимается Анхель Фернандес, который помогает тренерскому штабу британского супертяжа Энтони Джошуа (24−3, 22 КО).

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