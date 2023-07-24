Геннадий Головкин возвращается в Казахстан
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) возвращается в Казахстан, передают Vesti.kz.
Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) возвращается в Казахстан, передают Vesti.kz.
Об этом сообщил казахстанский боксер Султан Заурбек (14−0, 10 KO), разместивший совместную с GGG фотографию.
«Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN», — написал Заурбек.
Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года — после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59−2−2, 39 КО), в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.
Что касается Заурбека, то 21 июля в шотландском Эдинбурге он выиграл техническим нокаутом у представителя Испании Джона Картера (15−1−1, 7 КО).