Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Атлетик Э
Партизани
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
Урал
Футбол. Кубок России
18:30
Пари Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Мольде
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
24.07
Химки
Торпедо
12
Все события
Фоторепортажи
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
24 июля, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин возвращается в Казахстан

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) возвращается в Казахстан, передают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщил казахстанский боксер Султан Заурбек (14−0, 10 KO), разместивший совместную с GGG фотографию.

«Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN», — написал Заурбек.

Источник: соцсети

Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года — после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59−2−2, 39 КО), в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.

Что касается Заурбека, то 21 июля в шотландском Эдинбурге он выиграл техническим нокаутом у представителя Испании Джона Картера (15−1−1, 7 КО).

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь