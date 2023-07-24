Геннадий Головкин возвращается в Казахстан

«Возвращаемся на родину с нашим братом Геной! Было приятно услышать, что он смотрел мой бой на DAZN», — написал Заурбек.

Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года — после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (59−2−2, 39 КО), в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.