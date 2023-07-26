В Казахстане пройдет уникальный турнир от WBC

По его словам, соревнования будут похожи на реалити-шоу. А победитель получит специальный пояс от WBC.

— Турнир стартует в Казахстане. Он будет проводиться всего в шести странах. Также его примут Узбекистан, Азербайджан, Турция, Кыргызстан, сейчас еще рассматривается Монголия. Формат будет такой — 32 пары, 64 участника. Это будут боксеры, у которых нет рекорда, которые будут дебютировать в профессионалах. Это будут студийные шоу, которые будут сниматься без зрителей — для телевидения и YouTube-платформ. Но шестой, финальный турнир будет проходить на стадионе. Победитель получит пояс. Для каждой страны будет разработан свой отдельный именной пояс. В этом плане уже есть договоренность с главой WBC Маурисио Сулейманом. Помимо пояса, конечно же, будет и денежный приз. Победитель забирает все, скажем так.

— Как будет проходить отбор участников, раз они не имеют рекорда?

— Бойцы будут присылать свои анкеты и мы отберем 64 участника. В определенный момент турнир будет превращаться в реалити-шоу. Про бойцов будут сниматься истории, чтобы понять, почему они там, почему они хотят участвовать в этом турнире. Турнир я буду проводить совместно с промоушеном Lucky Cent. В этот раз шоу больше будет относиться к развитию профи-бокса в Казахстане. Надеюсь, получится сделать то, что мы планируем. Потому что нельзя, чтобы профи-бокс умирал в такой стране, как Казахстан.

— В каких весовых категориях будут соревноваться участники?