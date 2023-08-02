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2 августа, источник: Спорт РИА Новости

Усик вновь заявил о желании стать президентом Украины

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик снова заговорил о желании баллотироваться на пост президента страны.

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Источник: Соцсети боксера

Впервые об этом спортсмен заявил в середине июля в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Позднее Усик признался, что собирается завершить карьеру через два или три года.

«Это мой путь. Я должен закончить его, потому что это часть моего наследия. Я не знаю, что произойдет, когда я завершу карьеру. Может быть, я стану главным тренером национальной сборной и буду готовить украинских боксеров к Олимпийским играм. Или, возможно, я выдвину свою кандидатуру на должность президента», — сказал Усик в интервью TNT Sports.

Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Украинец 26 августа проведет поединок в польском Вроцлаве против британца Даниэля Дюбуа.

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