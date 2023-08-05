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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим Цзю заявил, что готов провести бой с Кроуфордом

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе австралиец Тим Цзю заявил, что хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира американца Теренса Кроуфорда.

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Источник: AFP 2023

Ранее WBO сообщила, что Цзю будет признан полноценным чемпионом мира. Кроуфорд в июле победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Если Спенс не потребует реванша, то Кроуфорд может перейти в категорию выше, где выступает Цзю.

«Спросите его, готов ли он (драться), вот в чем вопрос. Быть упомянутым в качестве следующего соперника для лучшего боксера в мире — это показывает уровень, на котором я нахожусь», — цитирует Цзю Boxing Scene со ссылкой на Fox Sports Australia.

Отмечается, что также Цзю готов провести поединок против Спенса.

«Я хотел бы подраться с Эрролом Спенсем. Очень хочу этот бой. Но они не позволят ему произойти. Слишком большой риск для него. Высокий риск, низкая награда. Что он получит от этого?» — отметил 28-летний боксер.

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На его счету 23 победы (17 — нокаутом) и ни одного поражения. В марте австралиец победил американца Тони Харрисона и стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии WBO.

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