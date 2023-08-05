Тим Цзю заявил, что готов провести бой с Кроуфордом

Ранее WBO сообщила, что Цзю будет признан полноценным чемпионом мира. Кроуфорд в июле победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Если Спенс не потребует реванша, то Кроуфорд может перейти в категорию выше, где выступает Цзю.

«Спросите его, готов ли он (драться), вот в чем вопрос. Быть упомянутым в качестве следующего соперника для лучшего боксера в мире — это показывает уровень, на котором я нахожусь», — цитирует Цзю Boxing Scene со ссылкой на Fox Sports Australia.

Отмечается, что также Цзю готов провести поединок против Спенса.

«Я хотел бы подраться с Эрролом Спенсем. Очень хочу этот бой. Но они не позволят ему произойти. Слишком большой риск для него. Высокий риск, низкая награда. Что он получит от этого?» — отметил 28-летний боксер.