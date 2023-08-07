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7 августа, источник: Vesti.kz

Алимханулы получил дерзкий вызов от боксера с рекордом 16−0

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14−0, 9 КО) получил потенциального соперника. Вызов казахстанцу бросил британский боксер Феликс Кэш (16−0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (14−0, 9 КО) получил потенциального соперника. Вызов казахстанцу бросил британский боксер Феликс Кэш (16−0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

«“Казахский стиль” (прозвище Алимханулы), давай драться. Ты все продолжаешь говорить, что тебе не с кем биться. Я разберусь с тобой», — написал Кэш в Twitter.

Отметим, что Кэш занимает четвертое место в рейтинге WBO. Свой последний бой британец провел в декабре прошлого года в английском Лидсе, когда по очкам победил португальца Келсо Невеша (9−4−2, 2 КО).

Алимханулы же выходил на ринг в мае в Стоктоне (штат Калифорния, США) и победил техническим нокаутом во втором раунде канадского претендента Стивена Батлера (32−4−1, 26 КО).

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