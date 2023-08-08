Американский боксер Джонсон изменил свое имя из-за восхищения Путиным

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — сказал американец.

В конце июля Джонсон заявил, что мечтает жить в России. Как отметил спортсмен, он много лет приезжал сюда и, путешествуя по стране, объездил большое количество городов и сел. В ходе своих поездок боксер понял, что ему «по душе российские просторы». По мнению Джонсона, в России более также качественная еда без ГМО, в отличие от США, что для него, как для спортсмена важно.