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19:33 (мск), источник: Известия

Американский боксер Джонсон изменил свое имя из-за восхищения Путиным

Американский боксер Кевин Джонсон изменил свое в честь президента России Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал во вторник, 8 августа, в беседе с «Известиями».

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Источник: Известия

Отныне бойца будут звать Кевин Владимирович.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — сказал американец.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится бой Джонсона с россиянином Марком Петровским. Главным поединком вечера станет встреча российского борца Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона.

В конце июля Джонсон заявил, что мечтает жить в России. Как отметил спортсмен, он много лет приезжал сюда и, путешествуя по стране, объездил большое количество городов и сел. В ходе своих поездок боксер понял, что ему «по душе российские просторы». По мнению Джонсона, в России более также качественная еда без ГМО, в отличие от США, что для него, как для спортсмена важно.

До этого, в апреле, Джонсон, одержав победу над Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил президента РФ выдать ему российский паспорт.

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