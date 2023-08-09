«Конкуренция предстоит серьезная». В Витебске начнутся соревнования по таиландскому боксу

Всего на соревнования заявлены 66 спортсменов из шести стран. Стартовая серия боев пройдет с участием ребят и девушек из Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, а в последующие дни на ринг выйдут и бойцы из Кыргызстана.
Главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств Виталий Тишуров рассказал, что среди наших спортсменов по муай-тай есть и уже опытные бойцы, и только делающие первые шаги в спортивной карьере. «У нас в команде идет смена поколений. Есть ребята уже достаточно опытные. Некоторые из них принимали участие в I Играх стран СНГ в Казани, а там наши взяли 4 золотых медали. Из прошлого состава сборной с тех Игр двое будут участвовать сейчас. Это Михаил Якимович в весовой категории 63 кг и Евгений Федоринчик (67 кг). Также в нашей сборной чемпион Европы 2019 года, призер первенства мира 2019 и 2021 года Даниил Ермоленко. Это наш самый опытный боец в Республике Беларусь, выступает в весовой категории 60 кг. Также ждем достойного выступления Никиты Кокоша (86 кг), Руслана Кямалова (71 кг), Семена Ступакевича (75 кг). В команде достаточно много и молодых ребят. Среди них Екатерина Андрушкевич (45 кг), в категории 91+ это Дмитрий Шельманов и в категории 54 кг — Павел Юрченко. Это наша будущая смена», — представил он «старожилов» и перспективных новичков.
Виталий Тишуров также отметил, что на Игры приехали сильные соперники. «Мы знаем, с кем ребята будут состязаться, ознакомились со всеми спортсменами из других стран. От России будут выступать четыре действующих чемпиона мира. Очень сильные команды Узбекистана, Азербайджана, поэтому конкуренция будет серьезная, расслабляться нельзя ни на каком этапе», — подчеркнул главный тренер сборной Беларуси.
Открытие соревнований состоится в 17.00 на сцене Летнего амфитеатра. Вход для всех желающих свободный.