«Конкуренция предстоит серьезная». В Витебске начнутся соревнования по таиландскому боксу

Главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств Виталий Тишуров рассказал, что среди наших спортсменов по муай-тай есть и уже опытные бойцы, и только делающие первые шаги в спортивной карьере. «У нас в команде идет смена поколений. Есть ребята уже достаточно опытные. Некоторые из них принимали участие в I Играх стран СНГ в Казани, а там наши взяли 4 золотых медали. Из прошлого состава сборной с тех Игр двое будут участвовать сейчас. Это Михаил Якимович в весовой категории 63 кг и Евгений Федоринчик (67 кг). Также в нашей сборной чемпион Европы 2019 года, призер первенства мира 2019 и 2021 года Даниил Ермоленко. Это наш самый опытный боец в Республике Беларусь, выступает в весовой категории 60 кг. Также ждем достойного выступления Никиты Кокоша (86 кг), Руслана Кямалова (71 кг), Семена Ступакевича (75 кг). В команде достаточно много и молодых ребят. Среди них Екатерина Андрушкевич (45 кг), в категории 91+ это Дмитрий Шельманов и в категории 54 кг — Павел Юрченко. Это наша будущая смена», — представил он «старожилов» и перспективных новичков.