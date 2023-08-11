Белорусская спортсменка Мария Пилипенко стала чемпионкой II Игр стран СНГ
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Мария Пилипенко стала чемпионкой женского боксерского турнира II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Мария Пилипенко стала чемпионкой женского боксерского турнира II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем бою за золото в весовой категории 66 кг белоруска победила представительницу России Еву Никитину.
За сегодняшний день это уже четвертая награда белорусских девушек. Ранее серебро завоевали Ксения Махахей (57 кг), Алина Кордюшова (60 кг) и Анна Середа (63 кг).
Последней из белорусок борьбу за золото поведет Дарья Сильченко, которая выступает в весовой категории свыше 81 кг.