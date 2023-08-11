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11 августа, источник: БЕЛТА

Белорусская спортсменка Мария Пилипенко стала чемпионкой II Игр стран СНГ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Мария Пилипенко стала чемпионкой женского боксерского турнира II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В решающем бою за золото в весовой категории 66 кг белоруска победила представительницу России Еву Никитину.

За сегодняшний день это уже четвертая награда белорусских девушек. Ранее серебро завоевали Ксения Махахей (57 кг), Алина Кордюшова (60 кг) и Анна Середа (63 кг).

Последней из белорусок борьбу за золото поведет Дарья Сильченко, которая выступает в весовой категории свыше 81 кг.

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