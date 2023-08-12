Жанибек Алимханулы: Я соберу все титулы в среднем весе

«Конечно, я хочу и всегда хотел драться с лучшими. Я понимаю, если ты побеждаешь лучших, ты становишься лучшим. Но нет ни одного известного боксера, который хотел бы драться со мной. Но у меня есть свой план. Я соберу все титулы в среднем весе, Иншаллах!» — написал Алимханулы в твиттер.