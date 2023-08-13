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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса в седьмом раунде

На «O2 Арене» в Лондоне завершился поединок в тяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа и представляющим Финляндию Робертом Хелениусом.

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В седьмом раунде боя бывший обладатель чемпионских поясов WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring 33-летний Джошуа нокаутировал своего соперника.

Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля. Теперь на счету Джошуа 26 выигранных боёв на профессиональном ринге при трёх поражениях.

Для 39-летнего Хелениуса эта неудача стала пятой в карьере. При этом на счету боксёра, родившегося в Швеции, 32 победы. Хелениус в прошедшем бою заменял Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест за неделю до поединка. При этом всего несколько дней назад, 5 августа, Роберт выходил на ринг в Финляндии, где одержал победу над Микой Миелоненом техническим нокаутом.

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