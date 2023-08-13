Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса в седьмом раунде

Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля. Теперь на счету Джошуа 26 выигранных боёв на профессиональном ринге при трёх поражениях.

Для 39-летнего Хелениуса эта неудача стала пятой в карьере. При этом на счету боксёра, родившегося в Швеции, 32 победы. Хелениус в прошедшем бою заменял Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест за неделю до поединка. При этом всего несколько дней назад, 5 августа, Роберт выходил на ринг в Финляндии, где одержал победу над Микой Миелоненом техническим нокаутом.