Спортсменка Наталья Рагозина стала вдовой через год после свадьбы

Сообщается, что Наталья, ее третий супруг Вадим и их совместная маленькая дочь, родившаяся в сентябре 2022 года, в последнее время проживали в Израиле. Недавно мужу потребовалось съездить в Москву по работе, из командировки мужчина уже не вернулся.