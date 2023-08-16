Спортсменка Наталья Рагозина стала вдовой через год после свадьбы
Как сообщает портал 7 дней, трагедия разыгралась в семье российской спортсменки, чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной — женщина потеряла мужа.
Как сообщает портал 7 дней, трагедия разыгралась в семье российской спортсменки, чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной — женщина потеряла мужа.
Сообщается, что Наталья, ее третий супруг Вадим и их совместная маленькая дочь, родившаяся в сентябре 2022 года, в последнее время проживали в Израиле. Недавно мужу потребовалось съездить в Москву по работе, из командировки мужчина уже не вернулся.
«Он скончался во время короткого визита в Москву. По предварительной информации причиной смерти стала остановка сердца», — пишет канал со ссылкой на друзей семьи.
Уточняется, что Рагозина уже вылетела в Москву.