Секс-символ бокса — звезда OnlyFans. Она продает использованные носки фетишистам и отдыхает с Конором

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Эбани Бриджес — главный секс-символ современного бокса. Она зарабатывает кучу денег на OnlyFans и тусуется с Конором Макгрегором. Но ее бои — настоящие: горит боксом и побеждает, несмотря на жуткие травмы.

Бриджес работала учительницей в школе и ринг-герл. Она долго занималась бодибилдингом, но мечтала о ринге

Когда Бриджес пришла в бокс, то параллельно работала учительницей математики в школе. До этого долго занималась бодибилдингом и подрабатывала ринг-герл на боксерских поединках. Она хотела быть ближе к рингу: женские бои долго запрещались в Австралии, а Бриджес думала о единоборствах, которыми занималась с детства.

"Я занималась боевыми искусствами с пяти лет. В восемь я делала планку на двух костяшках пальцев, держалась до тех пор, пока не расплакалась. Меня били ногами, когда я стояла в планке.

В подростковом возрасте я побывала в аду. Мне повезло, что я выжила. Бодибилдинг меняет тебя больше, чем можно представить. Дисциплина и борьба с усталостью ради роста мышц. Я плакала на тренировках, но никогда не бросала спорт", — рассказывала Бриджес.

Она дебютировала в профессиональном боксе в 2019-м после долгих лет на любительском уровне. Собрала 10 побед при одном поражении, а в 2022-м забрала титул IBF в легчайшем весе.

Бриджес стала звездой в соцсетях благодаря яркой внешности — блондинка с большой грудью не стесняется показывать тело. Ее взвешивания стали вирусными, а фанаты ждут новый бой, чтобы снова на нее посмотреть. «Я — доказательство того, что можно быть женственной и при этом драться лучше мужчин», — уверена Бриджес.

Бриджес приходит в белье на взвешивания и хвастается большой грудью. В детстве она была жертвой буллинга

Промоутер Эдди Хирн прячет глаза, когда видит Бриджес на взвешивании. Девушка надевает эротическое белье, за что последняя соперница, Шэннон О’Коннелл, назвала ее «дурацкой стриптизершей».

"У меня около 100 комплектов нижнего белья, мужчинам в моей жизни очень повезло, — считает Бриджес. — Я хочу красиво выглядеть на взвешивании, почему бы и нет? Я буду носить то, что мне нравится, почему я должна быть как все?

Это просто нижнее белье, с той лишь разницей, что у меня большие сиськи. Я была бодибилдером в течение десяти лет и надевала красивые бикини на сцену, когда позировала".

Бой с О’Коннелл был важен для Бриджес — в детстве она стала жертвой буллинга, теперь встретилась с похожим хулиганом на ринге. О’Коннелл словесно унижала соперницу и даже ее фигуру на взвешивании («толстая сука!»).

Бриджес уверенно победила, а О’Коннелл так расстроилась, что после поражения показала публике средний палец. Эбани много говорила про буллинг — в школе она проводила занятия с детьми из группы риска, которые страдают от беспокойства или проблем с самооценкой.

Фанаты полюбили Бриджес за красоту, но она настоящий боец, а не модель, пришедшая в бои ради хайпа. Она прошла через войны — в дебюте победила, сломав лодыжку в первом раунде: «Я знаю, какое у меня сердце. Я волочила ногу за собой. Никогда — ни в спарринге, ни в жизни — я не сдавалась. Так что это меня нисколько не шокировало».

Единственное поражение Бриджес — кровавая бойня с Шэннон Картни. Эбани проиграла решением, закончив с огромной гематомой на глазу. При этом молила, чтобы врачи не остановили бой:

«Я подумала: “Надеюсь, врач не спросит меня, вижу ли я”. Я бы ни за что не сказала “нет”. Ответила бы: “Конечно, вижу!” Я бы ни за что не остановилась и дралась бы без глаза».

Став секс-звездой в боксе, Бриджес, как и многие девушки из единоборств, зарегистрировалась в OnlyFans. Она зарабатывала на откровенном контенте и до этого — продавала фетишистам свои грязные носки, которые рассылала в 25 стран.

«Вы бы знали, сколько денег я заработала на этом. История разошлась по всему миру, так что теперь у меня есть целая армия “носковых” людей. Это никак не связано с моими ногами, это просто фетиш конкретных людей», — призналась Бриджес.

Но сотрудничество с OnlyFans стало настоящим подарком — $500 тысяч только за регистрацию:

«Я была первой женщиной-боксером на OnlyFans, но теперь у них есть Микаэла Майер, Синьеса Эстрада, такие парни, как Девин Хейни, Дерек Чисора, Энди Руис, целая куча влиятельных лиц».

Бриджес хорошо зарабатывает на контенте и признается, что обеспечила будущие поколения. Девушка напоминает, что не снимает порно и не показывает голое тело. Это просто расширенная версия того, как она живет, — фото, которые не попадают в другие соцсети:

"В чем проблема того, что женщины расширяют возможности? Почему так много осуждения? Я всегда была человеком, которому наплевать, что думают люди. Почему я должна сдерживать себя и свой успех, потому что кто-то подумает, что я гребаная шлюха?

Я знаю, что OnlyFans — это «порно», но сейчас это не так. Много спортсменов регистрируются в OnlyFans, выкладывают эксклюзивный контент. Единственная причина, по которой я не делала этого изначально, — работа в школе. Я никогда больше не вернусь в класс".

Бриджес зарабатывает на фетишистах в OnlyFans. Она подружилась с Конором — в сети говорят о романе

Фанатам нравится контент Бриджес, а фетишисты просят забрать их деньги. Мужчин возбуждает финансовая зависимость — они готовы оплачивать счета и отдавать «жалкие» деньги. Бриджес фетиш кажется странным, но она не отказывается от подарков:

«Я боксер, но дерусь два раза в год. Две зарплаты в год — это ничто. Я не получаю миллионы, как мужчины в боксе, поэтому было бы глупо не максимизировать то, что я могу заработать в другом месте».

Бриджес победила О’Коннелл со сломанной рукой и сейчас восстанавливается. Она живет в Лидсе: проводит там бои, болеет за местную команду и выходит в футболке клуба на бои. Бриджес переехала в Великобританию, чтобы развивать карьеру. Стала звездой в стране, а последнее время подружилась с Конором.

Бойцы давно переписывались в соцсетях: Конор желал удачи перед поединками и приглашал в гости. В мае они встретились в Дублине — на бое Шантель Кэмерон и Кэти Тейлор.

"Он очень даже милый. Мы перекинулись парочкой слов, ведь он всегда меня поддерживал. Мы несколько раз болтали онлайн. Он постоянно присылает мне сообщения перед поединками, поддерживает. Даже приглашал в Ирландию. Это очень приятно, когда у тебя есть такая поддержка и дружба.

В мае мы впервые увиделись. Конор просто невероятный. Очень энергичный, с бешеной харизмой. От него исходит невероятная энергия. Когда он заходит в комнату, то словно освещает ее. Это очень вдохновляет", — восхищалась Эбани.

В воскресенье Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса в Лондоне на «О2 Arena». Бриджес и Макгрегор снова были вместе: позировали в обнимку и рекламировали пиво Конора Forged Irish Stout, которым он угостил Джошуа после боя.

В сети несколько месяцев ходят слухи, что Конор и Бриджес встречаются. Они хорошо общаются, а Конор обнимал боксершу на стадионе. Макгрегора часто обвиняют в изменах жене и даже изнасилованиях — поэтому не все верят в его дружбу с Бриджес.

Один из пользователей написал после турнира: «Мне искренне жаль его жену. Парень оставляет ее дома, чтобы пойти на бокс с другими женщинами». Другой добавил: «Отвратительное поведение по отношению к мужчине, у которого дома беременная жена с тремя детьми. Укладываешь их в постель, пока ты облизываешь ее мужчину. Вау. Какой же ты отвратительный человек, Эбани Бриджес».