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17 августа, источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы получил бой за два титула против небитого чемпиона

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14−0, 9 КО) получил объединительный бой, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

По информации инсайдера Майка Коппинджера, Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21−0−1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

Для Алимханулы это будет третья защита титула, предыдущие две он успешно провел против британца Дензела Бентли (12 ноября 2022 года) и канадца Стивена Батлера (13 мая 2023 года).

Гуальтьери последний раз боксировал 1 июля 2023 года, когда и завоевал вакантный титул IBF в среднем весе, победив судейским решением бразильца Эскиву Фалкао. Прежде Винченцо никогда не выступал за пределами Германии.

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