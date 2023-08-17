Жанибек Алимханулы получил бой за два титула против небитого чемпиона

По информации инсайдера Майка Коппинджера, Алимханулы выйдет на ринг против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21−0−1, 7 КО) из Германии. Поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, который состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

Для Алимханулы это будет третья защита титула, предыдущие две он успешно провел против британца Дензела Бентли (12 ноября 2022 года) и канадца Стивена Батлера (13 мая 2023 года).