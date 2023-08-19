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12:41 (мск), источник: ТАСС

Гаджимагомедов проведет бой против двукратного чемпиона Олимпийских игр Ла Круса

Бой пройдет 26 августа в Серпухове.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио российский боксер Муслим Гаджимагомедов проведет поединок против двукратного олимпийского чемпиона Хулио Ла Круса 26 августа в Серпухове. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

В рамках турнира также проведут бои чемпион мира Марк Петровский и бронзовый призер мирового первенства Всеволод Шумков. Их соперниками станут эквадорец Хулио Кастильо и кубинец Ласаро Альварес соответственно.

Всего в программе вечера пройдут девять поединков. Турнир будет посвящен празднованию Международного дня бокса.

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