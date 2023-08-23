Провозился дольше брата, зато сделал из соперника отбивную. Новая победа Никиты Цзю

В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по профессиональному боксу. В со-главном событии вечера в ринге встретились младший сын легендарного российского боксёра Кости Цзю Никита Цзю и австралиец Джек Брубейкер.

Никита подошёл к поединку с Брубейкером с идеальным послужным списком — шесть побед в шести боях. Свой последний поединок Никита провёл в мае и финишировал в первом раунде австралийца Бенджамина Боммбера.

Брубейкер гораздо более опытный боксёр, чем Никита: на его счету 23 поединка, 17 из которых он выиграл. Интересно, что в 2019 году Джек встречался со старшим братом Никиты — Тимом Цзю — нынешним временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе. Тогда Брубейкеру удалось продержаться в ринге чуть больше трёх раундов, в четвёртом Тим оформил досрочную победу. На бой с Никитой Джек вышел с серьёзным настроем, вспомнив и поражение от Тима.

«Единственная причина, по которой я здесь нахожусь — месть семье Цзю. Пока они ведут 1−0 против меня. Но Никиту можно побить. Промоутеры проделали отличную работу, но большинство соперников проиграли ему ещё до боя. Вокруг его карьеры заслуженная шумиха, но его можно побить. Могу сразу сказать, ему не удастся нокаутировать меня в первом раунде», — цитирует Брубейкера Fox Sports Australia.

Никита взял первый раунд на пристрелку и разведку, действовал аккуратно. А вот начиная со второй трёхминутки активно пошёл в атаку и начал разбивать защиту Брубейкера. Однако и Джек показал, что не просто вышел отбывать номер. В третьем раунде уже Брубейкер выдал отличный отрезок, Никита увлёкся атакой, пропустил серию мощных встречных ударов и едва не «поплыл».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239293&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвёртом раунде Цзю и Брубейкер решили устроить из поединка настоящую рубку и не стеснялись идти в жёсткие размены. На лицах обоих уже красовались гематомы и синяки, но оба были не против зарубиться и дальше. Никита продолжил напирать и в пятом раунде, мощно атаковал Брубейкера и даже открыл у того сечку, но Джек продолжал стоять и даже приглашал Никиту бить ещё: железная выдержка у австралийца.