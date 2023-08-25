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11:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж провел битву взглядов перед дебютным боем в США

Непобежденный боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19−0, 18 КО) провел битву взглядов с нигерийцем Эфе Аджагбой (17−1, 13 KO), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

По казахстанскому времени их противостояние состоится в рамках вечера бокса Top Rank в воскресенье, 27 августа, в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США.

Победитель станет главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26−3, 23 KO), который пройдет в конце года.

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