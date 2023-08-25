Казахстанский супертяж провел битву взглядов перед дебютным боем в США
Непобежденный боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19−0, 18 КО) провел битву взглядов с нигерийцем Эфе Аджагбой (17−1, 13 KO), сообщают Vesti.kz.
Непобежденный боксер-супертяж Жан Кособуцкий (19−0, 18 КО) провел битву взглядов с нигерийцем Эфе Аджагбой (17−1, 13 KO), сообщают Vesti.kz.
По казахстанскому времени их противостояние состоится в рамках вечера бокса Top Rank в воскресенье, 27 августа, в Талсе (Оклахома, США). Для казахстанца это будет дебют в США.
Победитель станет главным претендентом на поединок с британцем Энтони Джошуа (26−3, 23 KO), который пройдет в конце года.